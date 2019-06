Intouchable, le Jérémy jurassien frustre encore le local

Pour la troisième année consécutive, la Course des 3 ponts revient à Jérémy Hunt. Le Jurassien était encore trop fort jeudi matin pour l’autre Jérémy, Schouwey. Chez les dames, la Singinoise Inge Jenny s’est offert sa première victoire en Gruyère.

QUENTIN DOUSSE

Tout le village l’attendait, cette première victoire de Jérémy Schouwey. Après deux places de dauphin, l’enseignant de Broc allait-il enfin triompher sur «sa» Course des 3 ponts? La réponse est tombée rapidement, trop rapidement. C’est un non – sec et sonnant – formulé en ce jeudi matin ensoleillé par Jérémy Hunt, désormais triple vainqueur de l’épreuve. «Jérémy est un coureur complet, difficile de lui trouver des failles. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé», soupire le Gruérien, déçu mais néanmoins lucide. «Il a…