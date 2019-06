Jacques Thurler dit Jack

SOUTH MOUNTAIN, CANADA

Au Canada, c’était le temps des lilas lorsque Jacques Thurler s’est paisiblement éteint à son domicile, dimanche soir 16 juin, entouré des siens. Il tenait dans sa main la canne pyrogravée par son beau-père Paul Yerly. Il aurait passé le cap de ses 85 ans le 6 décembre prochain.

Quatrième enfant de six, Jacques était le fils d’Athanase et Alodie Thurler, de Montbarry. Jeune, il fut passionné de ski, mais sa profession sera agriculteur. En 1962, Jacques et son épouse Thérèse, née Yerly, s’établissent au Saulgy, à Pringy. Ils travaillent quinze hectares en propriété et une quarantaine loués ainsi que des alpages, notamment le chalet des Grevires. Que de beaux souvenirs il avait gardés de ce temps-là! Les Thurler se plaisaient bien à Pringy, mais ils avaient six…