Jason Dupasquier bon 6e au Mugello

En Italie, Jason Dupasquier a fini 6e de la troisième manche de la Red Bull Rookies Cup.

Sur le mythique circuit du Mugello (Italie), Jason Dupasquier (photo numéro 50) a d’abord eu de la peine à trouver les bons réglages. «Pendant les essais, je me sentais bien et pourtant, je n’arrivais pas à me classer mieux que 7 ou 8e… Alors que nous avons tous la même moto. Ensuite, nous avons remis les mêmes réglages qu’à Jerez et j’ai réalisé le quatrième temps des qualifications.»

Puis, dès le départ de la course du samedi, le Sorensois de 17 ans s’est retrouvé 10e après le premier virage. «Nous étions tellement nombreux, c’était compliqué de ne pas tomber. Mis à part le premier, personne n’a réussi à s’échapper.» S’en est suivie une course effrénée avec un groupe de huit pilotes qui se…