GENÈVE

Jean Pasquier est décédé mercredi à Genève, à quelques jours de son 93e anniversaire. Les funérailles auront lieu lundi à 14 h à Troinex.

Issu d’une famille de petits paysans, Jean Pasquier est né le 1er juillet 1926 aux Sciernes-d’Albeuve. Il était le cinquième des cinq garçons et trois filles de Gustave et Anne Pasquier-Delacombaz. Il passa son enfance aux Sciernes-d’Albeuve et des étés comme garçon de chalet sur les flancs de la Dent-de-Lys. La famille s’établit ensuite à Sâles, dès 1935, où elle exploita un domaine agricole.

Sa scolarité achevée, Jean commença un apprentissage de laitierfromager à Rueyres-Treyfayes, puis travailla à Bouloz et à Mézières. Il suivit l’école de laiterie à Grangeneuve et, une fois sa maîtrise fédérale en poche, partit à Genève, où il fut engagé,…