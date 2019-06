Jeu de dupes

Timothé Le Boucher

LE PATIENT

Glénat

Pierre se réveille d’un coma de six ans consécutif au massacre de sa famille par sa sœur. Celle-ci avait alors été retrouvée errante dans la rue, un couteau ensanglanté dans la main. Agé aujourd’hui de 21 ans, paralysé et partiellement amnésique, il passe ses journées à l’hôpital. Spécialiste de criminologie et de victimisation, la psychologue Anne Kieffer prend en charge son retour à la société. Elle travaille sur la mémoire du jeune homme, l’aidant à remonter à la nuit du drame, à se souvenir de sa famille, si particulière, si dysfonctionnelle, mais aussi à combattre la présence angoissante d’un oppressant «homme en noir». Un lien se met en place entre la thérapeute et son patient qui se révèle sensible et intelligent. Le drame se noue. Des secrets…