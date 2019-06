Une ombre pénètre chez les Forrest et se glisse dans la chambre de Chloé. La jeune fille, endormie, ne sent pas la piqûre. Elle tombera dans le coma, victime d’une surdose d’héroïne... Bowman demande à Claire de ne plus jamais entrer en contact avec la famille Forrest. A mots couverts, il lui fait comprendre qu’il sait qu’elle lui a menti. Se sentant menacé, Sorensen contacte à nouveau Claire…

Jeudi, à 20 h 55, sur ARTE.