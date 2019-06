Léo L’Homme en vue aux Suisses

Premiers championnats de Suisse élites réussis pour Léo L’Homme. Dimanche à Gränichen, dans le canton d’Argovie, le Vuadensois de 23 ans s’est emparé d’une belle 14e place (1 h 40), à huit minutes de l’inévitable Grison Nino Schurter. «Plus que le rang, c’est la performance qui me réjouit», glisse Léo L’Homme, qui a précédé son coéquipier (certes en méforme) Florian Chenaux. «J’ai été très constant sur les sept tours et je termine pas loin d’un groupe de gars qui sont stables en Coupe du monde, reprend le Gruérien. S’il est encore difficile de s’adapter à leur rythme en course, c’est déjà très satisfaisant. Je sors de trois semaines à mon meilleur niveau et cette constance est un signe de progression.» Léo L’Homme profite désormais d’un répit en compétition avant de disputer, début…