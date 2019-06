La Gruyère fly de retour

PARAPENTE. Pendant trois jours, de vendredi à dimanche, 60 concurrents vont sillonner le ciel et les routes de la région. La Gruyère fly est de retour avec un nouveau concept pour une course de marche et vol. Les participants, au départ de Gruyères à 8 h 30, se déplaceront notamment des Rochersde-Naye jusqu’au Niesen et du Gantrisch au Wildhorn.

Vendredi et samedi, les 60 «marcheurs-voleurs» auront jusqu’à 21 h pour avancer le plus loin possible sur le parcours. «Ils seront ensuite libres de dormir où ils veulent, dans un hôtel ou à la belle étoile, précise le président d’organisation Fabrice Thiébaud. Chaque participant aura l’obligation de passer par les neuf balises disposées sur le tracé. Sur les soixante inscriptions, une petite trentaine proviennent de la région. En tout, six…