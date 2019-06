La promotion se jouera ce soir à Châtel

Le débrief en 3e ligue



Schoenberg - Châtel-St-Denis 1-1 (1-1)

Buts: 26e (1-0), 33e Dafir (1-1).

LE MATCH DE MARDI. Les Veveysans ont tout tenté, mardi sur le terrain synthétique de Saint-Léonard. Mais, malgré «une large domination et d’énormes occasions», ils ont dû se contenter du match nul (1-1) face à Schoenberg. Ils joueront leur promotion ce soir, à domicile, face à Châtonnaye/Middes (20 h).

«Forcément, c’est frustrant de ne pas gagner quand on crée autant de danger, relève l’entraîneur châtelois Duilio Servadio. Mais, on jouait sur le terrain d’une équipe qui a quand même remporté la Coupe fribourgeoise, et c’est vrai qu’on a été mis en difficulté durant une quinzaine de minutes. En tout cas, ce match était vraiment la fête du foot, avec 600 spectateurs, un excellent Schoenberg et…