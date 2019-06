La réforme fiscale est acceptée

Dans le détail, la réforme fiscale a passé la rampe à 59,13% en Gruyère. Mise à part Hauteville – égalité parfaite avec 47 suffrages de part et d’autre – toutes les communes ont dit Oui. C’est à Morlon que le Oui a été le plus important (68%).

La Veveyse dit également Oui à 56,74%. Seule La Verrerie s’y est opposée (Non à près de 51%). La Glâne a, elle aussi, accepté la réforme fiscale à 54,61% des voix. Seules les communes de Siviriez (Non à 52%), de Montet (55%) et de Billens-Hennens (53%) l’ont refusée.

Dans l’ensemble du canton, il n’y a qu’en Singine que la réforme fiscale a été rejetée.

Le bénéfice des entreprises fribourgeoises sera donc taxé à un taux effectif de 13,72% dès 2020 – le taux actuel était de 19,86%.

Pour mémoire, le référendum contre ce volet cantonal de la réforme fiscale avait été lancé fin janvier par Attac-Fribourg, rejoint par le SSP, SolidaritéS, les syndicats Unia, Syna et SEV-Fribourg, les Verts fribourgeois, les Jeunes socialistes, les jeunes POP et la section PS de Villars-sur-Glâne. GRU

