La rencontre des arts et de la forêt

Spectacles, contes et peinture figurent au programme de

La Forêt des arts, ce dimanche après-midi.

Pour la dixième fois, le bois de Saint-Jean invite à une balade artistique, ce dimanche: La Forêt des arts propose huit haltes sur le chemin, pour découvrir de brefs spectacles (dix à vingt minutes), des contes, de la peinture ou encore pour se restaurer.

Le concept de cette «rencontre des arts vivants» est dû à Emmanuel Dorand, comédien féru de théâtre de rue et d’autres formes singulières. Avec deux amis, Mélanie Dick et Bertrand Zamofing, il a mis sur pied cette manifestation annuelle qui lie en toute simplicité (sans décor ni électricité) les arts de la scène et la forêt. Les spectacles sont tous présentés à trois reprises, de manière décalée, pour que les promeneurs puissent les…