La Suisse, le terrain d’Olympic

Fribourg Olympic a remporté samedi son 18e titre de Champion de Suisse, son deuxième d’affilée face à Genève (77-79). Le meneur Jérémy Jaunin revient sur cette finale remportée 3-0 et sur cette ultime rencontre jouée au bout du lac.

MAXIME SCHWEIZER

Et un de plus qui fait cinq. Fribourg Olympic a remporté cinq trophées nationaux sur six ces deux dernières saisons. Ne laissant échapper que la Coupe de la Ligue en janvier. En finale du championnat, les Fribourgeois ont pris la mesure des Lions de Genève en trois matches. Samedi, dans le troisième acte remporté 77-79, ils se sont retrouvés dos au mur. Mais comme souvent cette saison, ils ont réussi à s’ajuster tactiquement et empoché la victoire.

Encore plus fort: Fribourg Olympic n’a pas connu la défaite en play-off et, depuis le triplé de…