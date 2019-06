La Tour/Le Pâquier joue son destin face à Ueberstorf

LA TOUR/LE PÂQUIER - UEBERSTORF

Les Tourains reçoivent ce soir (18 h) le douzième Ueberstorf dans un match décisif.

Hors jeu. Trois joueurs manqueront à l’appel: Grilo (à l’étranger), Meyer (suspendu) et le gardien Veiga (blessé).

Enjeu. Avant cette avant-dernière journée, la donne est simple pour le FC La Tour/ Le Pâquier: tout autre résultat qu’une victoire serait synonyme de relégation quasi définitive en 2e ligue. Il faudra donc s’imposer ce soir face à Ueberstorf, douzième à égalité de points. «Je m’attends à un duel rugueux, présume l’entraîneur tourain Sébastien Voelin. Ce match se jouera au mental, à l’envie et reviendra à l’équipe qui a moins cette peur de mal faire. A nous de mettre la pression d’emblée, sans se découvrir non plus. Ce sera crispant pour tout le monde.»

