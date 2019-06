COURSE DE MONTAGNE. A une semaine des championnats de Suisse de course de montagne, qui ont lieu ce dimanche à Neirivue-Moléson, Rémi Bonnet (24 ans) a frappé fort ce week-end à Dorénaz, en Valais. Le Charmeysan a facilement remporté le Trophée du Scex-Carro (7,5 km, 1535 m de dénivelé positif), comptant plus de six minutes d’avance sur son dauphin. En 55’28, Rémi Bonnet a également amélioré de sept secondes le record du parcours établi en... 1983.