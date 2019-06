Le blues pour toujours

Paul Personne

FUNAMBULE

Disques Office

Il mène une carrière discrète en restant si fidèle à lui-même qu’il impose forcément le respect. Guitariste virtuose, représentant le plus digne du blues chanté en français, Paul Personne suit sa ligne sans dévier, alternant collaborations (avec Thiéfaine, Jean-Louis Aubert, Johnny…) et albums. A près de 70 ans, trois ans après Lost in Paris Blues Band (2016), le voici de retour dans un Funambule délicieusement hors mode. Intemporel au point que l’on entend des échos des Doors de The end sur l’excellent Les mêmes.

La voix toujours éraillée, légèrement nonchalante, Paul Personne aligne onze titres de blues-rock tranchant, où les riffs succèdent à ses solos de guitar-hero. Comme l’indique le sous-titre, Tentative de survie en milieu hostile, il…