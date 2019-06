Le canton et Groupe E se lancent dans la géothermie profonde

ÉNERGIES RENOUVELABLES. L’Etat de Fribourg et l’entreprise énergétique Groupe E s’associent dans le domaine de la géo-thermie. Ils créent la société GPFR, pour géothermie profonde Fribourg, qui cherchera à développer la géothermie dès 3000 mètres de profondeur. L’objectif consiste à produire localement de la chaleur et de l’électricité, ont indiqué vendredi les deux partenaires. La géothermie présente un potentiel de développement important en énergie renouvelable et peut contribuer «sensiblement» aux objectifs des politiques énergétiques cantonale et nationale. La coentreprise peut compter sur un capital-actions d’un million de francs. Elle est détenue à hauteur de 70% par le Groupe E, dont l’Etat de Fribourg contrôle 80%, avec un actionnariat neuchâtelois (Viteos, Etat et communes)…