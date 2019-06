Le chœur Ladoré en concert

TREYVAUX ET ROMONT

L’ensemble choral Ladoré se penche sur le monde de la nuit. Dirigé par Fabien Volery, cette quarantaine de chanteurs âgés de 18 à 60 ans joue son nouveau spectacle à trois reprises dans la région: samedi (20 h) et dimanche (19 h) à L’Arbanel, à Treyvaux, et le samedi 22 juin (20 h) à Bicubic, à Romont. Ladorébynight est mis en scène par Ramona Hierholzer. Le chœur est accompagné par Véronique Piller (piano), Meinrad Thalmann (contrebasse) et Christophe Gisler (batterie). Réservations pour L’Arbanel: 078 731 91 23. Pour Bicubic: 026 651 90 51, www.bicubic.ch.