Le débrief en 2e ligue inter

Thierrens - CS Romontois 1-1 (1-0)



Buts: 32e Martin (1-0), 75e Pereira (1-1).

CS Romontois: Perler ; Monteiro, Bueche, Rey, Amaron ; Ouattara, Rossier, Thurnherr (84e Kolly), Ramqaj (59e Dinis); Carmona; Pinto. Entraîneur: Patrick Da Silva.

LE MATCH. Les Glânois n’ont pas réussi à se mettre à l’abri, le suspense ne prendra fin que samedi, après la toute dernière ronde d’un championnat à rebondissements. Ce week-end, ils n’ont décroché que le nul à Thierrens, dernier et déjà relégué. «Et pourtant, on a tout essayé, souffle l’entraîneur Patrick Da Silva. Au début, j’ai senti un peu de tension, car les joueurs savaient que, en cas de succès, on était quasiment assurés du maintien. Ce stress a entraîné des hésitations et on a galvaudé un nombre incroyable d’occasions. Des tirs sur la latte,…