Le débrief en 2e ligue

Ursy - Haute-Gruyère 0-2 (0-1)



Buts: 19e Beaud (0-1), 58e Jones (0-2).

LE MATCH. Quand l’appétit va, tout va. Haute-Gruyère a appliqué le dicton cher à Obélix, en se délectant d’un huitième succès d’affilée (2-0), samedi à Ursy. Dominateurs, supérieurs techniquement et tactiquement, les Gruériens n’ont essuyé qu’une seule alerte, après une trentaine de secondes. Mais Killian Ropraz veillait au grain. Via son assurance, doublée de son excellente lecture des trajectoires et du jeu, l’ultime rempart de l’Intyamon s’affirme comme l’un des meilleurs Fribourgeois à ce poste.

C’est Beaud, sur un coup de coin qui matérialisa l’emprise gruérienne dès la 20e minute. Une situation qui déclencha l’ire de l’entraîneur glânois Daniel Rieder, remonté aussi contre l’absence de quelques titulaires,…