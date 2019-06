Le débrief en 2e ligue

Gumefens/Sorens - Planfayon 4-1 (3-1)



Buts: 3e (0-1), 20e Monney (1-1), 36e Maillard (2-1), 37e Mazzoccato (3-1), 81e Canino (4-1).

LE MATCH. Troisième victoire d’affilée pour Gumefens/Sorens, qui surfe sur une bonne vague actuellement. «J’aimerais bien que le championnat ne s’arrête pas vendredi, car je sens mes joueurs concernés et appliqués», exprime Lucien Dénervaud. Vendredi, malgré l’ouverture du score rapide des visiteurs, son équipe ne s’est pas affolée et a continué à jouer selon le plan de jeu initial. «Je vois que le groupe a mûri, car il a su gérer son match et il a marqué sur nos occasions les plus nettes.» Et, en seconde période, Gumefens/Sorens a pu se reposer sur son avance. «Même si nous n’étions pas à l’abri, Planfayon ne s’est pas montré dangereux, hormis sur des…