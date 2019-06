Le FC Bulle engage Pierre-Alain Suard

Le club de Bouleyres a trouvé le successeur à Cédric Mora: il s’agit du Valaisan Pierre-Alain Suard (Aigle, 2e ligue).

KARINE ALLEMANN

FOOTBALL 1re LIGUE. Les surprises continuent du côté de Bouleyres. Pas pour déplorer un départ intempestif, cette fois, mais pour annoncer le nom du nouvel entraîneur du FC Bulle. Les dirigeants gruériens ont choisi de confier leur équipe à Pierre-Alain Suard, quasiment inconnu dans le canton. Et pour cause, le Fribourgeois d’origine est domicilié en Valais. Il a surtout entraîné dans son canton ainsi qu’en terres vaudoises, et jamais encore comme coach principal en 1re ligue. L’homme de 36 ans succède ainsi à Cédric Mora, parti aux M17 de Lausanne-Sports.

