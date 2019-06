Le festival Technoculture 2 se poursuit

Après un premier volet qui comprenait la prestation commune de La Landwehr et des Young Gods, Technoculture 2 se poursuit ce week-end à BlueFactory. Ce vendredi, l’artiste jurassien Augustin Rebetez proposera une Panic Party (21 h 30): il jouera avec son groupe Gängstgäng et a invité d’autres formations de noise, rap et punk rock. Samedi, le festival accueillera le label de musique électronique finlandais Säkhö Records. Des DJ sets suivront la projection du film Säkhöt the movie (20 h 30), ainsi qu’un concert de son réalisateur Jim Tenor. www.technoculture.art.