Le nouveau Comptoir helvétique jouera au ping-pong entre Lausanne et Fribourg

Le Comptoir helvétique, premier du nom, se tiendra du 13 au 22 septembre à Beaulieu Lausanne. La manifestation restera généraliste, tout en accordant une bonne place au terroir et à l’innovation. En 2020, il se tiendra à Fribourg. Les nouveaux organisateurs, Chassot Concept, espèrent attirer entre 75 000 et 100 000 visiteurs. Par un hasard du calendrier, le Comptoir suisse et la Foire de Fribourg viennent de cesser leur activité. «Nous avons eu envie de proposer un événement et de créer une petite attente, d’être un an à Lausanne, puis un an à Fribourg. On a pris ce pari-là», a expliqué mercredi David Chassot, directeur exécutif. ATS