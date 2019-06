Le nouveau conseil d’administration entre en fonction le 1er juillet

HÔPITAL FRIBOURGEOIS. Officiellement, le nouveau conseil d’administration de l’Hôpital fribourgeois (HFR) entre en fonction lundi. Le directeur des Institutions, de l’agriculture et des forêts Didier Castella assurera la présidence ad interim, communique l’HFR. Les cinq autres administrateurs sont Thierry Carrel (médecin-chef de la clinique de chirurgie cardiaque et vasculaire de l’Hôpital de l’Île à Berne), Nathalie Delbarre (ancienne directrice suppléante à l’Hôpital de la Tour à Genève), Stephan Hänsenberger (économiste d’entreprise, ancien vice-directeur de H+), Philipp Müller (expert en gestion hospitalière et ancien directeur administratif et financier du CHUV) et Nataly Viens Python (directrice de la Haute Ecole de santé Fribourg). Les membres du conseil vont coopter une septième…