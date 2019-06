Le portier Nicolas Grivot quitte le FC Bulle

Petite surprise du côté de Bouleyres. Alors que 17 joueurs avaient donné leur accord pour poursuivre avec le FC Bulle la saison prochaine, ils ne seront plus que 16. En effet, le capitaine et gardien Nicolas Grivot a décidé de poursuivre l’aventure avec le FC Bienne, lui aussi pensionnaire de 1re ligue. «Nous avons été surpris par sa décision, admet le président Philippe Kolly. Sa compagne a reçu une possibilité professionnelle en Suisse allemande et Nicolas a décidé de la suivre.» A Bienne, Nicolas Grivot retrouva son ex-coéquipier au FC Bulle, le milieu Frédéric Tosato.