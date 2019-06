Le TC Bulle présente ses huit nouveaux courts

TENNIS. Terminés à la fin du mois d’avril, les huit nouveaux terrains extérieurs du Centre de tennis de Bulle seront officiellement inaugurés ce week-end. Samedi de 9 h à 16 h, le public pourra essayer la nouvelle surface Swiss-Court (tapis synthétique recouvert de terre battue). Des initiations seront dispensées par les entraîneurs du Tennis Club Bulle. En parallèle, 16 équipes disputeront un tournoi interusines de double. Dimanche, les sessions d’essai seront également possibles dès 10 h. Après deux mois d’utilisation, ces nouveaux courts ont séduit les utilisateurs. «Ils offrent plusieurs avantages: on peut y jouer plus tôt au printemps, plus tard en automne, et également plus rapidement après une averse. Reste qu’il faudra environ une année d’usage pour que la surface atteigne son…