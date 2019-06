Le Tournoi interusines dès vendredi à Sâles

La 53e édition du Tournoi interusines se déroulera vendredi et samedi sur le terrain de football de Sâles. Organisée par le FC La Sionge, le traditionnel événement regroupera 26 équipes provenant des entreprises de la Gruyère. Un tournoi sera réservé aux équipes jouant avec onze joueurs. Elles seront huit à essayer de détrôner Liebherr, vainqueur des deux dernières éditions. Les autres formations batailleront à six joueurs sur le terrain. Dans le format «à onze», les matches dureront dix-huit minutes et quinze minutes pour les rencontres «à six». Le coup d’envoi sera donné vendredi soir à 18 h 45. Le lendemain, la compétition reprendra à 10 h. Les finales des deux épreuves sont agendées dès 15 h 45.