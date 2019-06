Les Paccots, succès garanti du trail

Cent cinq minutes: c’est le temps qu’il a fallu au Trail des Paccots pour écouler ses 900 dossards. «Un noveau record! apprécie le président Lionel Berteau. On tient toutefois à rester une course à taille humaine. Cette bonne image est d’ailleurs ce qui explique, en plus de la beauté des parcours, notre succès aujourd’hui.» Point de changement donc, pour cette 8e édition demain dimanche. Le village de course se trouve toujours à la patinoire des Paccots, d’où partiront et arriveront les trois parcours de 42, 27 et 17 kilomètres. Deux «légères modifications» ont dû être apportées aux deux grands parcours en raison de la neige, encore bien présente en altitude. «Les coureurs seront déviés au niveau du sentier botanique, vers Plan-Francey, et ils ne monteront pas au Moléson par le passage…