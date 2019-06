Les planeurs de retour à Epagny

VOL À VOILE. Le championnat régional de vol à voile revient à l’aérodrome d’Epagny, trois ans après. La compétition a débuté jeudi et se terminera demain dimanche pour les vingt pilotes en lice, répartis en deux classes selon l’envergure de leur planeur (15 m, 18 m et plus). «L’addition des points réalisés les quatre jours permet d’établir le classement final, détaille Philippe Progin, chef de concours. C’est une course de vitesse.» Si l’humidité dans l’air a contraint les planeurs à se mesurer sur des circuits réduits (250 kilomètres environ) jeudi et hier, il en ira tout autrement ce week-end. «On a de la chance. Grâce à la fenêtre météo qui s’ouvre, on pourra monter au-dessus de 3000 mètres et voler sur les Alpes, avec des circuits allant jusqu’à 500 kilomètres», poursuit le membre du…