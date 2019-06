Médailles et performances du SA Bulle à Guin

Plusieurs athlètes bullois étaient réunis à Guin samedi dans le cadre des championnats fribourgeois. La majorité d’entre eux ont ramené des médailles de la Singine. Mathieu Jungo (U20) a décroché l’argent sur 100 m avec un temps de 11’’49. Sur 400 m U20, le SA Bulle a réussi le doublé avec la victoire de François Ammann (PB en 50’’54) et la deuxième place de Romain Frossard (PB en 51’’62). En U18, Jérémy Valnet a glané la médaille d’argent sur 100 m en 11’’23 et a remporté le 400 m (PB en 49’’58). Max Henrotin (PB en 52’’32) a pris la deuxième place du tour de piste. Le troisième doublé du SA Bulle a eu lieu sur le 1500 m U18 avec la victoire d’Antoine Tâche (PB en 4’12’’14). Sylvio Fleury a remporté le concours du poids et a récolté l’argent au disque. A noter également, les médailles…