SAMEDI

Course à pied. Trail de la Dent-de-Broc, samedi, départ de la course principale à 9 h (18 km) depuis la colonie des Eterpaz.

DIMANCHE

Parapente. Gruyère fly, arrivée au lieu-dit du Poyet, dimanche vers 15 h.

LUNDI

Course d’orientation. Course populaire de Bouleyres, centre de course à l’école de la Condémine à Bulle, départ entre 9 h 30 et 12 h 30.