Madeline Coquoz obtient son ticket aux Mondiaux

Premier objectif atteint pour Madeline Coquoz: elle a été retenue avec l’équipe de Suisse pour les prochains championnats du monde, qui auront lieu du 12 au 20 juillet en Corée du Sud. «J’étais tellement contente et soulagée lorsque j’ai appris ma sélection (jeudi soir)», savoure la plongeuse de Pont-la-Ville, qui disputera le concours individuel à 1 mètre ainsi que le 3 m synchronisé avec Jessica Favre. Madeline Coquoz, également réserviste en individuel à 3 m, vivra son baptême du feu à Gwangju. «N’arrivant pas à me rendre compte du niveau, j’ai de la peine à parler d’objectifs précis. En individuel, je voudrais déjà figurer dans la première moitié du classement. En synchro, par contre, le but sera d’entrer en finale (top 12).»