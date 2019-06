Mathieu Gobet échoue à une place de la Fête fédérale

Après les championnats romands, plusieurs gymnastes juniors régionaux avaient rendez-vous aux championnats de Suisse ce week-end. Les hommes se rendaient à Zuchwil (SO) et les femmes à Neuchâtel. Du côté de Soleure, Mathieu Gobet (GASF et KTZ BE, 2008) a réalisé la meilleure performance sudiste en prenant le 25e rang en P2. «Des soucis aux barres parallèles et à la barre fixe l’ont privé de la qualification pour la Fête fédérale», regrette Laurent Bovet, président du Groupe artistique du Sud fribourgeois (GASF). Mathieu Gobet aura l’étiquette du premier réserviste pour la Fête fédérale à Aarau du 13 au 23 juin. En P3, Baptiste Schwechler a échoué au 20e rang. Du côté féminin, Orianne Pache (GASF, 2006) et Lucie Schnorf (GASF, 2007) se sont respectivement classées 20e et 27e en P3. Pour…