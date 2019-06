Meurtres à Colmar

RTS1, VENDREDI, À 20 H 55



Etienne Ronsard, chirurgien humanitaire retraité, se retrouve à Colmar après le décès de son fils Gilles, Major de la Crime de la ville, face à son petit-fils qu’il ne connaît pas. Et pour cause, le père et le fils ne se voyaient plus depuis de nombreuses années. Pour Etienne, pas question de laisser l’enfant dans le tourment de l’image d’un père accusé d’être responsable d’un accident de voiture, coûtant la vie de son coéquipier et la sienne, alors qu’il conduisait sous l’effet de stupéfiants… ■