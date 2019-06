Mon petit doigt m’a dit...

FRANCE 3, JEUDI, À 21 H



A la mort soudaine d’une vieille tante, riche pensionnaire du Coteau ensoleillé, l’intrépide et très curieuse Prudence Beresford mène l’enquête, entraînant son ex-espion de mari dans l’aventure.

Bélisaire Beresford est venu rendre visite à sa vieille tante Ada, pensionnaire d’une cossue maison de retraite, accompagné de son épouse Prudence. Détestée par Ada, Prudence s’éclipse un temps et rencontre Rose Evangelista, une autre pensionnaire un peu toquée. Au détour de la conversation, la vieille dame fait allusion à une enfant emmurée dans la cheminée. Prudence n’en saura pas davantage mais rentrera chez elle titillée par une série de questions. Quelques jours plus tard, à la mort d’Ada, le couple revient pour vider sa chambre et Prudence veut en profiter pour revoir…