Non à une ouverture des commerces jusqu’à 17 h le samedi

Dans le détail, la Gruyère dit Non à 62,07%. Toutes les communes du district ont refusé cette proposition d'extension des horaires d'ouverture. C'est à Bellegarde que le Non est le plus prononcé (74%). A Bulle, c'est Non à près de 59%.

Glânois et Veveysans ont également dit Non, respectivement à 63,88% et à 55,86%. Seule la commune de Granges s'y est montrée favorable (Oui à 54%).

Dans l'ensemble du canton, tous les districts ont refusé, à l'exception de celui du Lac.

C’est ainsi la troisième fois (après 1996 et 2009) que le peuple fribourgeois rejette la proposition d'ouvrir les magasins le samedi jusqu’à 17 h. Pour rappel, cette extension des horaires d’ouverture des commerces le samedi avait été acceptée en octobre dernier par le Grand Conseil par 68 voix contre 28 et 5 abstentions. Opposés à ce prolongement des horaires d'ouverture, les syndicats Unia et Syna avaient alors déposé, fin janvier, un référendum, soutenu également par les partis de gauche. GRU

>>> Analyses, réactions résultats complets de toutes les communes du Sud fribourgeois dans notre édition de mardi