P.-A. Desmeules, globe-trotter du ciel

PAR VALENTIN THIÉRY

VOL À VOILE. Pierre-Alain Desmeules a ce fantasme d’être un oiseau. Et, grâce à une licence décrochée en 1983, il les côtoie dans le ciel à bord de son planeur. Ce week-end à Epagny, le citoyen de Lucens a ajouté quelques heures de vol à une feuille de route déjà bien remplie. Il a décroché la 4e place finale du championnat régional de vol à voile dans la classe libre. «J’aurais pu mieux faire», livrait-il samedi matin, après deux jours de compétition. «Vendredi j’étais bien placé jusqu’en Valais. Puis, mes camarades ont trouvé une belle ascendance pour monter à six mètres par seconde, contre seulement deux pour moi. J’ai perdu environ cinq minutes et je l’ai payé cash. Techniquement, je n’ai pas été bon. Mais je manque aussi d’entraînement.» Ce résultat ne l’empêchera…