Pare-buffle et dépression

La Genevoise Laurence Boissier sort un recueil de textes courts, Safari. Elle y photographie le couple moderne ou suit le parcours d’une goutte d’eau et d’un panda. Musical, éclectique et hilarant.

LAURENCE DE COULON

Après Rentrée des classes, un roman plusieurs fois primé et très apprécié du public, Laurence Boissier publie Safari, une série de textes brefs. Dans son viseur, les étranges mœurs de la société moderne. En jouant sur les répétitions et les sonorités, elle épingle les question de la mode et de l’apparence dans Blanc: «Avec tes dents blanches, tout à coup tu as le touch, tu as le style, tu as le shine. Tu shines sur les pistes de ski. Tu shines dans les galeries d’art. Tu shines au palais de justice.» Avec humour, elle raconte la fonte des glaciers, l’origine de la…