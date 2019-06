PDC et PBD ont signé un apparentement

ÉLECTIONS FÉDÉRALES. Dans un communiqué commun signé jeudi, le Parti démocrate-chrétien et le Parti bourgeoisdémocratique fribourgeois annoncent la signature d’un apparentement pour les élections au Conseil national cet automne. «L’objectif des deux partis est de renforcer le centre politique au Parlement et de défendre les grands principes de l’économie libérale avec la pérennité du système social, du respect de l’environnement, de la lutte contre le réchauffement climatique et d’une politique pragmatique orientée vers les solutions.»