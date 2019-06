Pixels et caetera

ÉGALITÉ. Dans un de ses récents catalogues, Lidl a intégré l’évolution des mentalités – quoi qu’on dise – dans le partage des tâches ménagères en faisant poser un homme avec le fer à repasser vapeur Silvercrest au «revêtement céramique pour une glisse optimale» et au prix imbattable de 17 fr. 99. La manœuvre est habile. Pour la Suissesse qui manifestera le 14 juin, jour de la grève des femmes, c’est une petite victoire d’une cause juste, et pour la femme de ménage sans papiers qui travaillera le 14 juin comme tous les six jours de la semaine, c’est la possibilité de s’équiper d’un fer à repasser bon marché. Le hic, c’est que les femmes de classe moyenne, quelle que soit l’originalité du catalogue, ne vont pas facilement chez Lidl – trop de monde aux caisses – et que le lumpenprolétariat…