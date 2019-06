Pixels et caetera

SO LONG. Ce qui a changé, évolué depuis la Grève des femmes de 1991 ou, au contraire, ce qui n’a pas changé ni évolué? En vrac et spontanément: inégalité salariale, violence domestique, fragmentation du féminisme en courants irréconciliables, Angela Merkel plus longtemps au pouvoir que François Mitterrand, pépettes d’Instagram aux seins gonflés, questions de genre et de transgenre, antispécisme et place de l’homme/femme face aux animaux, recul du droit à l’interruption volontaire de grossesse, bimbos de rappeurs sur YouTube, féminisation des métiers, expansion mondiale du libéralisme avec Christine Lagarde au Fonds monétaire international, nunuches de téléréalité, durcissement des lois sur l’asile à mesure que les lois sociétales pour les nationaux deviennent plus ouvertes, campagne…