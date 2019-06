Plusieurs podiums pour les sociétés régionales

GYMNASTIQUE

Des centaines de gymnastes étaient réunies dimanche à Estavayerle-Lac pour la Team-Cup, concours par équipes aux agrès. Dans les catégories féminines C3-C4 de la Team-Cup A, Ursy (Kathleen Progin, Charline Cottet, Julianne Iff, Alice Godel, Maude Gillon, Margaux Gillon, Justine Conus et Celina Wyder) a pris le troisième rang avec 140,40 points. En C1-C2 de la Team-Cup B, Broc (Romane Pochon, Romane Gremaud, Julie Barras, Anais Caille, Elise Gremaud, Cassia Andrey et Malia Wicht) s’est classé deuxième (107,60 points), juste devant Bulle II (Mélanie Modolo, Ysé Sanchez, Déhlia Savoy, Mahau Berthoud, Jade Krattinger, Louiza Benaziza, Nina Berisha et Léonor Marques), troisième avec 107,50 points. En C3-C4, Bulle II (Charlotte Sottas, Satya Da Silva Tiago, Sohane Da Silva Tiago,…