Pour de nouvelles règles

Ce lecteur réagit aux récentes affaires qui ont touché Clos Fleuri et le Réseau santé et social de la Veveyse.

Clos Fleuri, Réseau santé et social de la Veveyse et d’autres institutions, EMS et hôpitaux moins médiatisés: la presse fait écho de dénonciations de mobbing, de licenciements abusifs… Alors que, dans l’idéal, la direction de ces établissements devrait avoir les meilleures compétences de conduite, de pédagogie et d’empathie.

La gravité des problèmes exige un règlement politique à tous les échelons: Confédération, cantons et communes. Une certification de qualité devrait être obligatoire pour de tels établissements. Commission du personnel, assemblée générale du personnel, permanence du contrôle de gestion, droit de grève, effectif suffisant au bon accomplissement des tâches……