Pour durer, la BerGiBike cherche un nouveau relais

En moins d’une décennie, la BerGiBike s’est fait une solide place au calendrier des marathons VTT.

Malgré le succès populaire, l’avenir de la course n’est pas assuré à moyen terme, comme l’explique la présidente Ariane Perritaz.

La 9e édition, qui arrivera demain à Bulle, offrira un beau duel entre les deux vainqueurs sortants.

QUENTIN DOUSSE

A l’origine, un défi: rallier à VTT les deux plus grandes villes du canton – Fribourg et Bulle – via les crêtes de la Berra puis le Gibloux (79 km). Espérant attirer entre 400 et 700 coureurs, l’initiateur Philippe Perritaz (encore au comité aujourd’hui) dénombrait 970 inscrits ce 26 juin 2011, jour de première BerGiBike. Un succès sur toute la ligne pour cette nouvelle née qui, en une décennie à peine, s’est forgé une place forte et enviée au…