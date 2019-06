Projet et réactions indécents

A propos du projet Golf Resort à Pont-la-Ville.

Que l’on puisse s’extasier autant devant le projet immobilier de Pont-la-Ville (La Gruyère du 18 juin) me sidère. M. le conseiller d’Etat Curty parle d’un «projet en tous points fabuleux». Pour ma part, j’y vois plutôt une énorme surface gaspillée et vendue aux marchands du temple pour y faire dégouliner le fric, toujours avec cette illusion qu’ainsi, chacun d’entre nous en récupérera sûrement quelques gouttes et sera, forcément, plus heureux.

M. De Buman, quant à lui, résume: «Dans cet endroit parfait, on fait tout juste!» Pour moi, faire tout juste, à notre époque, ressemblerait plus à utiliser l’espace pour laisser se développer la biodiversité, cultiver les terres pour produire notre nourriture, voire construire des habitats…