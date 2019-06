Promu et champion, Châtel renaît à l’ambition

Facile vainqueur de Châtonnaye/Middes samedi soir au Lussy (7-2), le FC Châtel-Saint-Denis retrouve la 2e ligue treize ans après l’avoir quittée. Un beau cadeau pour les 75 ans du club veveysan, qui se donnera les moyens de viser le top 5 la saison prochaine.

QUENTIN DOUSSE

Parce qu’ils s’y sont déjà vus par le passé, ils ont cette fois-ci attendu. L’ultime action et l’ultime ballon de la saison, malgré un match scellé depuis bien longtemps. Il était exactement 21 h 50, samedi soir au Lussy, lorsque l’arbitre a libéré toute une équipe, un staff, un club. Châtel-St-Denis 7, Châtonnaye/Middes 2: le score est sans appel. Duilio Servadio et ses hommes l’ont fait! Ramener le FC Châtel-Saint-Denis en 2e ligue, treize ans après l’avoir quittée, l’année du 75e anniversaire qui plus est.…