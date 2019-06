Quelques curiosités sur le lait

EXPO. De nombreuses institutions fribourgeoises proposent des événements sur le thème du lait jusqu’au 2 février prochain. Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg, qui est, avec le Musée gruérien, un des instigateurs de cette initiative, a décidé d’explorer les propriétés biologiques de cet «élixir maternel». C’est d’ailleurs le nom de sa nouvelle exposition temporaire ouverte depuis dix jours.

Les femelles mammifères produisent du lait dans des glandes spécialisées et nourrissent ainsi leurs nouveau-nés. Mais la composition de ce liquide, généralement blanc, tout comme la manière de l’administrer dépend des espèces et surtout de leur environnement. Le lait de phoque contient, par exemple, trois cents fois plus de matières grasses que celui de rhinocéros. La raison tient principalement…