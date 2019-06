Rémi Bonnet finalement retenu pour Zermatt

COURSE DE MONTAGNE. Trois Gruériens participeront aux championnats d’Europe de la montagne, le 7 juillet prochain à Zermatt: Ambroise Repond (Marsens) et Jérémy Muriset (Charmey) en espoirs, ainsi que... Rémi Bonnet chez les élites. Le Charmeysan, 2e de Neirivue-Moléson dimanche et sacré champion de Suisse de la montagne, ne remplissait initialement pas les critères de sélection, puisqu’il courra le Marathon du Mont-Blanc sept jours seulement avant les championnats d’Europe. La fédération Swiss Athletics a néanmoins réévalué la situation, comme l’explique le chef de délégation fribourgeois Frédéric Dumas: «Une exception a été faite pour des raisons sportives et stratégiques. Etant donné l’avance de Rémi aux championnats de Suisse (+1’04), sa présence à Zermatt peut faire la différence…