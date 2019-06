Rémi Français, ce sauteur mué en traileur vainqueur

Le Trail des Paccots a offert une 8e édition tropicale, dimanche, à ses quelque 900 participants. Le plus rapide d’entre eux, le Vaudois Rémi Français, a cueilli son tout premier succès en trail après une première carrière menée sur... les tremplins de saut à skis.

QUENTIN DOUSSE

TRAIL. Ce Trail des Paccots laissera un souvenir marquant, chez les coureurs aguerris comme les débutants. La plupart retiendront le cadre, sublimé par une météo estivale, certains retiendront la chaleur, coupable de plus d’une défaillance physique, et d’autres (plus étourdis) retiendront enfin le parcours, ou plutôt celui qu’ils auraient dû emprunter dimanche. C’est notamment le cas de Rémi Français et César Costa, duo pénalisé mais néanmoins gagnant de cette 8e édition.

Explication de l’imbroglio: «On a pas…