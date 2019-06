Reine sans cesse renouvelée

La rose occupe une place centrale dans les jardins depuis des millénaires. Ce qui n’empêche pas d’en voir de nouvelles variétés apparaître chaque année. Elles ont leurs concours, leurs spécialistes et même leurs baptêmes. Il s’en tiendra justement un ce samedi, à Estavayer-le-Lac.

SOPHIE ROULIN

Délicate entre toutes, la rose tient le rôle de reine des fleurs depuis des millénaires. Les catalogues en comptent plus de 30 000 variétés. On pourrait penser que les spécialistes ont fait le tour de la question. Pourtant, chaque année des obtenteurs en créent de plus belles encore. Les explications du Gruérien Jean-Luc Pasquier qui préside depuis l’année dernière le très select club des obtenteurs de la Fédération mondiale des sociétés de roses.

«Un obtenteur, c’est un créateur de rose.…